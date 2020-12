An diesen Zahlen lässt sich auch schon ablesen, dass Türkgücü vor allem offensiv stark ist, wobei hier der Motor nach 13 Toren aus den ersten sechs Partien etwas stotterte. Danach kamen in sieben Spielen nur noch sieben Treffer hinzu, das Derby gegen die SpVgg Unterhaching, musste wegen eines Corona-Falls bei den Münchnern abgesagt werden. Auch insgesamt lief es in de besagten letzten Partien nicht mehr ganz so gut, es kamen nur noch zwei Siege hinzu (darunter das 1:0 beim FSV Zwickau). Die vergangenen beiden Spiele blieb das Team von Trainer Alexander Schmitt komplett tor- und punktlos (0:2 in Rostock und 0:1 beim KFC Uerdingen) - gute Chancen also für den HFC, etwas aus dem Münchner Olympiastadion mitzunehmen.