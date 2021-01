Insgesamt 17 Spieler wechselten im Sommer zu Aufsteiger Türkgücü, darunter so namhafte Akteure wie der frühere Dresdner und Hallenser Petar Sliskovic, Tom Boere, der in der Vorsaison für den KFC Uerdingen elf Tore geschossen hatte oder Daniele Gabriele, der von Carl Zeiss Jena nach München wechselte und 2019/20 auf neun Treffer kam.

Nach einer zwischenzeitlichen Durststrecke mit drei Niederlagen am Stück hat Türkgücü in den letzten beiden Spielen auch wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach 16 Spielen stehen aktuell sechs Siege, vier Niederlagen und sechs Unentschieden für die Mannschaft von Alexander Schmitt zu Buche. Das bedeutet Tabellenplatz neun.