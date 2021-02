Wenig professionell ist Außendarstellung der Vereins. Im Dezember kündigte Investor Hasan Kivran plötzlich seinen Rückzug an. Plötzlich drohte der Abstieg, Spieler mussten den Verein verlassen. Dann die Rolle rückwärts, Mitte Januar war Kivran doch wieder da. Um die Teilnahme am DFB-Pokal kam es ebenfalls ein unwürdiges Spiel. Nach Entscheid des Bayerischen Fußballverbandes war Türkgücü zum Aufsteiger, Schweinfurt zum Pokal-Teilnehmer bestimmt worden. Doch die Münchner wollten auf dem Klageweg in den Pokal, scheiterten aber krachend.

Vorstandsvorsitzender Hasan Kivran Bildrechte: imago images / kolbert-press