Unter Schmidt hatte sich Türkgücü zum offensivstarken Aufsteiger entwickelt, der stabil auf einem einstelligen Tabellenplatz stand und die Spielstärke hatte, auch mal den Tabellenführer zu besiegen. Zu spüren bekommen hat das ausgerechnet Dynamo Dresden - im Januar verloren die Schwarz-Gelben 0:1 in München . "Das ist vom Charakter her eine sehr gute Mannschaft", sagt Schmidt über ein Ex-Team. Und dann ergänzt er: "Insgesamt soll das Klima nicht sehr gut sein."

Mittlerweile ist der einst so starke Aufsteiger, der von Schmidt von der Ballbesitzmannschaft zum Spektakel-Team umformiert wurde, zum drittschlechtesten Team der Rückrunde abgerutscht. Und so reist Türkgücü mit einigem Frust und Personalproblemen nach Dresden. Goalgetter Sercan Sararer fehlt wegen Wadenproblemen. "Diese ganzen Turbulenzen haben sich natürlich auf das Team ausgewirkt. Man sieht das jetzt bei Sercan, der wegwill. Er ist einer der besten Spieler der 3. Liga", so Schmidt. Beim Spiel in Dresden fehlen zudem Abwehrspieler Stefan Stangl, die Mittelfeldspieler Atakan Akkaynak, Boubacar Barry und der ebenfalls starke Sebastian Maier. Gecoacht wird das Team von Interimstrainer Andreas Pummer. In der neuen Saison soll dann der Tscheche Petr Ruman übernehmen.