Alles im Lot also beim Aufsteiger? Denkste. Denn: Irgendwas ist immer. Der Aufsteiger ist die Skandalnudel der 3. Liga, selbst Schlagzeilen-erprobte Fans anderer Drittliga-Klubs reiben sich beim Blick auf Türkgücü verwundert die Augen. Im Herbst wollte sich der Klub in den DFB-Pokal klagen. Der Bayrische Fußball-Verband hatte zuvor entschieden, dass die Regionalliga Bayern wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wird, Tabellenführer Türkgücü wurde zum Aufsteiger, der Tabellenzweite aus Schweinfurt für den DFB-Pokal nominiert. Durch die Klage der Münchner musste das Pokalspiel gegen Schalke verschoben werden, schließlich verlor Türkgücü vor Gericht.

Sportlich formte der gerade entlassene Trainer Schmidt die Münchner von einer Mannschaft mit ballbesitzorientiertem, geordnetem Aufbau zu einem Team, das auf spektakulären Angriffsfußball setzt, um. So sahen die (Fernseh)-Zuschauer bereits einige Torfestivals, so wie beim 4:4 in Mannheim, beim 4:3-Sieg gegen Lübeck oder dem 4:1-Sieg in Meppen.