Zur neuen Saison kam dann Petr Ruman von Greuther Fürth II. Der musste aber nach neun Partien bereits wieder gehen. Drei Niederlagen in vier Begegnungen hintereinander waren den Verantwortlichen zuviel. Nachfolger wurde Peter Hyballa, einst in Aachen, zuletzt in Dänemark und EM-Taktik-Experte des ZDF. Türkgücü schrieb: "Wir glauben, dass er taktisch als auch auf emotionaler Ebene der richtige Mann ist, um in Zukunft unsere ehrgeizigen Ziele zu verfolgen und umzusetzen. Er bringt jahrelange nationale sowie internationale Erfahrung mit, nun wollen wir mit ihm den Weg zurück in die Erfolgsspur finden", so Geschäftsführer Max Kothny.

Peter Hyballa Bildrechte: Mladen Lackovic / LakoPress