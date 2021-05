Einen Tag vor der Partie gab Türkgücü München am Montag (03.05.2021) bekannt, dass Trainer Serdar Dayat "gesundheitlicher Probleme" die Partie beim Halleschen FC verpasst. Co-Trainer Andreas Pummer wird ihn ersetzen: " "Ich musste diese Saison ja schon zwei Spiele als Interimstrainer einspringen, von daher kenne ich das schon. Ich habe mich mit Serdar natürlich rund um die Trainingseinheiten in der vergangenen Woche und in der Spielvorbereitung viel ausgetauscht und werde versuchen, ihn in Halle bestmöglich zu vertreten", so der 34-Jährige in der Münchner Zeitung "tz". Dayat wird in der neuen Saison von Petr Ruman, den Trainer der zweiten Mannschaft von Greuther Fürth, abgelöst.