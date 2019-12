Der KFC Uerdingen ist ein besonderer Verein - nicht zuletzt wegen seines Präsidenten und Investors Mikhail Ponomarev und seines Managers Stefan Effenberg, der seit Oktober bei den Uerdingern tätig ist. Der Verein hat Großes vor und kämpft in der 3. Liga um die vorderen Plätze. Mit 29 Punkten steht Uerdingen derzeit auf dem achten Tabellenplatz, mit drei Zählern Abstand zum Relegationsplatz. Nun reist die Mannschaft zum Halleschen FC, der ebenfalls um den Aufstieg mitspielt. Mit einem Erfolg in Halle würden die Uerdinger, die mit fünf Siegen aus zehn Spielen eine ordentliche Auswärtsbilanz aufweisen, am Konkurrenten aus der Saalestadt vorbeiziehen.