KFC Uerdingen

Der Verein hatte insbesondere zu Saisonbeginn Großes vor und zählte für viel zu den möglichen Aufstiegskandidaten. Nun am 27. Spieltag steht der Verein auf dem 11. Tabellenplatz mit derzeit acht Punkten Rückstand auf den Tabellenführer MSV Duisburg. Da die Drittliga-Tabelle in der aktuellen Saison extrem eng beieinander liegt, hat der KFC auch auf den ersten Abstiegsplatz 17. Chemnitzer FC) nur fünf Punkte Vorsprung.

Eines der größten Probleme des Traditionsvereins aus Nordrhein-Westfalen sind die schwachen Leistungen vor heimischen Publikum. In der Heimtabelle der dritten Liga liegt der Club mit nur 14 Punkten nur auf dem 17. Tabellenrang. Nur vier aus 12 Spielen konnte die Mannschaft von Teamchef Stefan Reisinger auf dem eigenen Rasen gewinnen. Einen erheblichen Nachteil dürfte dies, im Hinblick auf den kommenden Gegner FSV Zwickau, rein statistisch gesehen, nicht bedeuten. Die Westsachsen liegen in der Auswärtstabelle auf Platz 16.

In der zweiten Saisonhälfte kommt der KFC noch nicht richtig in Tritt. Aus sieben Spielen holte die Mannschaft nur sieben Punkte, verlor vier Partien und erzielte nur fünf Tore und kassierte 12 Gegentreffer. In der Offensivabtabteilung steckt der beste Torschütze im Formtief. Tom Boere erzielte in der Hinrunde acht Tore und ist damit bis heute bester Torjäger der Uerdinger. In der Rückrunde ist der 27-jährige Niederländer noch torlos und auch der zweitbeste Goalgetter Franck Evina (fünf Tore), Leihgabe vom FC Bayern München II, hat im neuen Jahr erst einmal getroffen.