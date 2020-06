Stefan Krämer, Stefan Reisinger, Norbert Meier, Frank Heinemann, Heiko Vogel, nochmal Stefan Reisinger, Daniel Steuernagel und nochmal Stefan Krämer - das sind und waren die Trainer des KFC Uerdingen seit Beginn des Jahres 2019. Kontinuität gibt es in Uerdingen nur in der obersten Chefetage, wo der russische Geschäftsmann Mikhail Ponomarev seit vier Jahren die Strippen zieht. Immerhin: Den Aufstieg in die 3. Liga hat Ponomarev vor zwei Jahren geschafft, in zwei denkwürdigen Aufstiegsspielen gegen Waldhof Mannheim. Mehr aber ist ihm bislang verwehrt geblieben.