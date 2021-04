Mit einem neuen Trainer die Saison noch halbwegs retten – so der Plan beim insolventen und abstiegsbedrohten Drittligisten KFC Uerdingen. Wenn die Krefelder am Samstag (01.05.2021) im Ausweichstadion in Lotte auf Dynamo Dresden treffen, sitzt mit Jürgen Press ein neuer Coach auf der Trainerbank. Der 55-Jährige ist bereits der dritte Trainer in dieser Saison. Seine Aufgabe: den Traditionsverein vor dem Absturz in die Regionalliga zu retten.

Noch fünf Spiele für die sportliche Rettung

Fünf Spieltage vor Saisonende steht der frühere Bundesligist auf dem ersten Abstiegsrang. Statt wie angepeilt um den Aufstieg zu kämpfen, wehrt sich der KFC nun gegen die Viertklassigkeit. Press, der das Team gemeinsam mit dem bisherigen Interimstrainer Stefan Reisinger betreuen wird, hofft, dass er die Wende einleiten kann: "Ich bedanke mich für das Vertrauen, das seitens des KFC in mich gesetzt wird und werde alles mir mögliche einbringen, um gemeinsam unser Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen", sagte Press bei seiner Vorstellung am Freitag (30.04.2021). Press war zuletzt in Chile tätig und betreute die nigerianische U-20-Nationalmannschaft. In Deutschland arbeitete er u.a. bei Wacker Burghausen und dem FC Ingolstadt.



Der KFC hatte sich am 13. April von Trainer Stefan Krämer getrennt. Zuletzt durfte Uerdingen in der Vorwoche bei Türkgücü München jubeln. Bildrechte: imago images/Brauer-Fotoagentur

Dynamo-Coach Schmidt: "Zusammengerauft"

Auch wenn oder gerade weil Uerdingen gegen den Abstieg kämpft, erwartet Dynamo-Trainer Alexander Schmidt eine schwere Aufgabe. "Die Mannschaft hat viel mitmachen müssen in dieser Saison. Ich glaube, sie haben sich zusammengerauft und wollen mit aller Macht in der Liga bleiben", sagte der neue Dresdner Coach über den kommenden Gegner. Ähnlich wie Dynamo hat der KFC im letzten Spiel eine Talfahrt von zuletzt vier Partien ohne Sieg beenden können. Beim 2:0 bei Türkgücü München aus der Vorwoche besiegte der KFC ein Team aus dem oberen Tabellendrittel.

Mit Grimaldi und Albutat fehlen zwei KFC-Schlüsselspieler

"Es wird ein schweres Spiel", prophezeit Dynamo-Coach Schmidt. "Ich habe sie zuletzt in Unterhaching gesehen. Dort haben sie ein gutes Spiel gemacht, weil Unterhaching sie hat spielen lassen." Diesen Spielfluss wollen die Schwarz-Gelben am Samstag unterbinden. Was Dynamo in die Hände spielen könnte: Mit Angreifer Adriano Grimaldi und Mittelfeldspieler Tim Albutat fehlen die beiden KFC-Antreiber.

Szene aus dem Hinspiel Dynamo vs. Uerdingen. In Dresden spielte der KFC im Herbst 0:0. Bildrechte: imago images/Brauer-Fotoagentur

Die letzten KFC-Spiele

29. Spieltag, 20.03.2021: Unterhaching – KFC Uerdingen 2:3

24. Spieltag, 27.03.2021: KFC Uerdingen – FSV Zwickau 1:1

30. Spieltag, 03.04.2021: KFC Uerdingen – 1860 München 1:2

31. Spieltag, 09.04.2021: Hallescher FC – KFC Uerdingen 2:1

32.Spieltag, 17.04.2021: SC Verl – KFC Uerdingen 3:0

34.Spieltag, 24.04.2021: Türkgücü München – KFC Uerdingen 0:2

Ein Blick in die jüngere KFC-Geschichte

Sommer 2018 - der KFC Uerdingen kehrt nach 19 Jahren Abstinenz in den Profifußball zurück. Den damaligen Aufstieg in die 3. Liga hatte der Krefelder Fußballclub vor allem Ex-Präsident und Investor Michail Ponomarew zu verdanken.

Aufstieg verpasst - Ponomarew geht

Viereinhalb Jahre lang zog er beim KFC die Fäden und gab schließlich im Dezember 2020 seinen vorzeitigen Rücktritt bekannt. Sein Plan, mit den Krefeldern innerhalb von vier Jahren in die 2. Bundesliga aufzusteigen, sei nicht aufgegangen.

Immer wieder negative Schlagzeilen

Doch auch vorher gab es schon Unruhe im Verein. Anfang Dezember 2020 trat Geschäftsführer Frank Strüver mit sofortiger Wirkung zurück. Der 49-Jährige hatte das Amt beim früheren DFB-Pokalsieger 2017 vor dem Drittliga-Aufstieg übernommen. Die Hintergründe von Strüvers Demission sind bis heute unklar. Allerdings hatten die Krefelder in den Monaten zuvor durch Klagen früherer Spieler auf ausstehende Gehaltszahlungen und Beschwerden über Mietrückstände für die Nutzung des Stadions von Zweitligist Fortuna Düsseldorf immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.

Auch Effenberg warf hin

Strüvers Abgang war auch nicht der erste Verlust eines Mitglieds der KFC-Führungsriege. Bereits im Frühjahr 2020 war Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg, nach nur etwas mehr als sechsmonatiger Tätigkeit, als Manager Sport zurückgetreten. Anfang Dezember gab es dann den Paukenschlag mit Ponomarew.

Insolvenzverfahren und neuer Investor