Es ist eine schaurige Serie, die der KFC Uerdingen in diesem Kalenderjahr hinlegt: Die Krefelder haben als einziges Team in der 3. Liga im Jahr 2021 noch kein Heimspiel gewonnen. Seit 10 Heimpartien wartet das Team von Stefan Reisinger auf einen Erfolg auf heimischem Geläuf. Von Heimspielen – das muss der Fairness halber betont werden – kann allerdings nicht wirklich die Rede sein. Infolge der Sanierung der eigentlichen Heimspielstätte, der Grotenburg, traten die Niederrheinländer in dieser Saison zunächst in Duisburg und Düsseldorf an. Mittlerweile trägt man seine "Heimspiele" in Lotte aus.