Gegnercheck Unterhaching

"Jena hat auch gegen Halle zu Hause eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Da hätten sie einen Dreier verdient gehabt, bei den Bayern haben sie einen Sieg mitgenommen. Wenn man sich anschaut, mit welcher Moral und Leidenschaft sie in den letzten Wochen spielen, dann ist Jena kein typischer Tabellenletzter. Sie sehen Licht am Ende des Tunnels, sind aber auch zum punkten verdammt. Das verlorene Derby tut uns auch noch Tage später weh. Wir sind froh, dass es eine relativ kurze Woche war und der Fokus auf dem Spiel in Jena liegt.“

01.12.2019: Unterhaching vs. 1860 München 2:3 (3. Liga)

23.11.2019: Magdeburg vs. Unterhaching 3:0 (3. Liga)

14.11.2019: Unterhaching vs. Regensburg 3:4 (Freundschaftsspiel)

09.11.2019: Unterhaching vs. SV Meppen 0:0 (3. Liga)

02.11.2019: Waldhof Mannheim vs. Unterhaching 0:3 (3. Liga)