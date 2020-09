SpVgg-Coach Arie van Lent: "Wird eine interessante Partie"

Saison 2019/20: Am Ende des 27. Spieltages (Beginn der Corona-Zwangspause) stand die Mannschaft mit 44 Punkten und +9 Toren auf dem 3. Platz der Tabelle. Nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs fuhren die Franken in den verbeleibenden elf Spielen nur noch 7 Punkte ein und landete zum Saisonabschluss auf Rang 11.

Arie van Lent (r.) kickte u.a. von 1999 bis 2004 in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach. Bildrechte: IMAGO

Van Lent über den Gegner Zwickau: "Keiner weiß so richtig, wo er steht, jeder will optimal in die Spielzeit starten und sich direkt oben festsetzen. Genau wie wir rechnet sich auch Zwickau einen Sieg zu Beginn aus. Es wird eine interessante Partie."