Mit der SpVgg Unterhaching kommt am Samstag (07.03, Anstoß: 14 Uhr) ein starker Gegner nach Chemnitz. Die Mannschaft von Trainer Claus Schromm hat sich in der Tabelle bis auf den zweiten Platz vorgearbeitet - schickt sich also an, ein ernstes Wörtchen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitzureden.