Am 22. Mai 2020 kehrte der VfB Lübeck am grünen Tisch in die 3. Liga zurück. Das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) hatte einstimmig entschieden, dass die unterbrochene Saison in der Regionalliga Nord abgebrochen und per Quotientenregelung zum Stichtag 12. März gewertet wird. Lübeck war der große Gewinner und der verdiente Aufsteiger.