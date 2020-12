Nach zwölf Jahren gelang dem VfB Lübeck in diesem Sommer die Rückkehr in die Drittklassigkeit. Dort tat sich das Team von Trainer Rolf Martin Landerl am Anfang sehr schwer und holte aus den ersten sieben Partien nur zwei Punkte - darunter etwa das 0:1 gegen Dynamo Dresden und das 2:3 gegen den Halleschen FC. Zu dem Zeitpunkt stand der VfB hinter Magdeburg auf Platz 20 der Tabelle.