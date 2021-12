Nachdem die Fans über weite Teile der Hinrunde mit schwungvollen Auftritten verwöhnt wurden, hat der VfL zuletzt abgebaut. Das Team von Trainer Daniel Scherning hat seit drei Spielen nicht mehr gewonnen. Vor allem zu Hause an der "Bremer Brücke", dem selbsternannten zwölften Mann, gab es mitunter Leistungen zum Vergessen. In sechs Heimspielen blieben die Lila-Weißen sieg- und torlos. Insgesamt gelangen bislang in zehn Spielen auf eigenem Platz nur neun Tore. Auswärts sieht es besser aus. Da gab es in acht Spielen erst eine Niederlage und 15 Tore, was für 15 Auswärtspunkte gut ist. Das reicht allerdings nicht für einen Platz unter den Top drei der Liga. Dahin kann der einstige Aufstiegsanwärter am Samstag beim 1. FC Magdeburg allerdings kommen. Mit jetzt 29 Punkten auf der Habenseite hat der VfL nur drei Zähler weniger, als die zweitplatzierte Eintracht aus Braunschweig. Platz drei ist sogar nur zwei Zähler weg.