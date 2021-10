Viktoria will weiter offensiv spielen

Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato stellt sich dennoch vor sein Team. Er sei im Großen und Ganzen zufrieden, abgesehen von den Ergebnissen. Und das trifft es ganz gut, die Ergebnisse stimmen nicht mehr. Vielleicht auch, weil sich die Gegner auf den frechen und spielstarken Aufsteiger besser eingestellt haben. Dennoch steht für den Coach fest: An der prinzipiell offensiven Ausrichtung wird sich nichts ändern.

Mittelfeldstar fehlt wohl

Was auffällig war: Unterschiedsspieler Mittelfeld-Ass Tolcay Cigerci fehlte den Berlinern gegen Osnabrück an allen Ecken und Ende. Seine Ideen fehlten. Und seine Tore. Davon erzielte der Neuzugang von der VSG Altglienicke bereits sechs, gab zudem fünf Vorlagen. "Solch einen Ausnahmespieler kann man bei aller Qualität und bei allem Einsatzwillen unserer Spieler nicht ersetzen." Und er wird wohl auch in Magdeburg fehlen. Droht auszufallen: Tolcay Cigerci Bildrechte: IMAGO / Contrast

Der Trainer

Mit Benedetto Muzzicato kam der Erfolg zur Viktoria. Im Sommer 2019, man hatte gerade eine drohende Insolvenz abwenden können, wechselte der heute 43-Jährige vom BSV Rehden an die Spree. In der ersten, im März 2020 wegen Corona abgebrochenen Saison wurde er Achter. Dann folgte ein Durchmarsch, alle elf Spiele bis zum erneuten Saisonabbruch wurden gewonnen. Es kam zum Aufstieg am grünen Tisch mittels einer Quotientenregelung.

Bisher vier Duelle

Vier Mal standen sich der 1. FC Magdeburg und Viktoria Berlin in Pflichtspielen gegenüber. In den Spielzeiten 2013/14 und 2014/15 waren beide in der Regionalliga Nordost unterwegs. Die Bilanz ist ausgeglichen, wobei die Magdeburger ihre beiden Heimspiele nicht gewinnen konnten.