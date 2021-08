Fußball | 3. Liga Gegnercheck Viktoria Berlin: Aufsteiger im Höhenflug

4. Spieltag

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga hat sich Viktoria Berlin überraschend schnell akklimatisiert: Mit drei Siegen aus den ersten Partien führen Hauptstädter vor dem Duell mit Halleschen FC am Freitag (19 Uhr, Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) souverän an. Es wird eine Premiere für beide Teams.