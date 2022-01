Gut 3.000 Kilometer entfernt der Schwarzmeerstadt – bei der Viktoria in Berlin – hat Cigercis Winterabgang ein klaffendes Loch in die Offensive gerissen. Der nun 27-Jährige war während seines gerade halbjährigen Abstechers zu den Lichterfeldern in 14 Drittliga-Spielen an 14 Toren (sieben Treffer/sieben Vorlagen) direkt beteiligt. Zur Einordnung: Nach dem jüngsten 0:2 bei Aufstiegsaspirant 1. FC Kaiserslautern steht das Team von Trainer Benedetto Muzzicato weiterhin bei 30 Toren auf der Habenseite.