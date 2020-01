Viktoria Köln vor Duell in Chemnitz

Die Wochen der Vorbereitung sind Geschichte: Am Sonnabend steht die Partie zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Viktoria Köln an. Die Kölner unter Pavel Dotchev waren nach dem Aufstieg verheißungsvoll in die Punktspiele gestartet, ließen dann aber mächtig Federn. Gerade der letzte Auftritt der Köln vor Weihnachten war eine "Offenbarung": 1:5 hieß es gegen Hansa Rostock. Als Tabellen-16. trennt die Domstädter nur ein Punkt vom CFC. Mit 42 Gegentoren in 20 Spielen hat neben Bayern II (ebenfalls 42) nur Carl Zeiss Jena (45) einen schlechteren Wert.



In der Wintervorbereitung bestritt Köln sechs Testspiele, dabei standen vier Siegen zwei Niederlagen gegenüber. Besonders überzeugten Sturm-Neuzugang Michael Seaton sowie der frühere Wolfsburger Richmond Tachie. In der Abwehr hofft Dotchev, dass Lars Dietz, der nach seiner Verletzung noch Spielpraxis brauchte, und Sead Hajrovic in der Innenverteidigung gut harmonieren.