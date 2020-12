Aktuelle Lage

Zwischenzeitlich lief es richtig rund bei der Viktoria. Zwischen dem 3. und 6. Spieltag fuhren die Kölner vier Siege in Serie ein und sprangen auf einen Aufstiegsplatz. Danach stotterte der Motor aber merklich. Herbe Klatschen wie das 1:5 gegen Hansa Rostock oder die jüngste Niederlage gegen Uerdingen haben die gute Stimmung bei den Rheinländern etwas getrübt. Mit Tabellenplatz acht ist die Mannschaft von Pavel Dotchev aber weiterhin im Soll.

Das gilt auch für den Angriff. Mit 20 Saisontoren brauchte sich Viktoria bisher nicht zu verstecken. Vielmehr hapert es in der Defensive. Seit dem 1:0-Erfolg gegen Meppen am 5. Spieltag kassierte man stets mindestens einen Gegentreffer. Auch am Mittwoch musste Kölns Keeper Sebastian Mielitz gegen Uerdingen zwei Mal hinter sich greifen. Trotz numerischer Überzahl in der Schlussphase schafften es die Kölner gegen den KFC nicht, die sechste Saisonniederlage abzuwenden.

Der Trainer

Pavel Dotchev ist ein alter Hase im Trainergeschäft. Der gebürtige Bulgare begann seine Laufbahn als Übungsleiter 2003 in Paderborn. Es folgten unter anderem Stationen in Aue (2015-2017) und Rostock (2017/18). Im Sommer 2019 übernahm der 55-Jährige schließlich das Traineramt in Köln und schloss die Saison, trotz zwischenzeitlicher Abstiegssorgen, dank eines starken Schlussspurts auf Rang 12 ab. Pavel Dotchev steht seit Sommer 2019 bei Viktoria Köln unter Vertrag. Bildrechte: imago images/Kirchner-Media

Der ehemalige bulgarische Nationalspieler (24 Einsätze) setzt bevorzugt auf eine 4-2-3-1-Formation. Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist Kapitän Mike Wunderlich, der sich bereits vier Mal als Torschütze auszeichnen konnte. Der 34-jährige Dauerbrenner fiel aufgrund einer Covid-19-Erkrankung zuletzt allerdings aus. Sein Fehlen als Antreiber und Offensivgeist machte sich vor allem gegen Uerdingen bemerkbar. Auch gegen Dynamo scheint sein Einsatz aufgrund des Trainingsrückstandes ungewiss.

Spieler im Fokus

Für René Klingenburg gibt es am Samstag ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Der Mittelfeldspieler schnürte in der vergangenen Saison die Schuhe für Dynamo, ehe es ihn an den Rhein zog. Die bisherige Spielzeit ist für ihn aber nicht gerade von Erfolg gekrönt. Nachdem Dotchev zu Beginn noch regelmäßig auf die Leistungen des 26-Jährigen setzte, bremste ihn eine Corona-Infektion aus. Danach fand sich Klingenburg nur noch zwei Mal auf dem Rasen wieder, konnte aber nicht wirklich überzeugen und stand zuletzt gegen Uerdingen nicht einmal im Kader. Ob Dotchev dem gebürtigen Oberhausener gegen seinen Ex-Klub eine erneute Chance gibt, bleibt abzuwarten. Letztes Jahr stand Klingenburg (li.) noch für Dynamo auf dem Platz. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Bilanz gegen Dynamo

Tatsächlich standen sich beide Teams in ihrer Geschichte noch kein einziges Mal gegenüber. Ist aber auch kein Wunder – schließlich spielt Viktoria Köln erst seit vergangenem Jahr in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Es winkt also das Premierenduell, in das Dynamo zweifelsohne als Favorit gehen wird.

Voraussichtliche Aufstellungen

Mielitz – Koronkiewicz, Rossmann, Hajrovic, Stellwagen – Fritz, Lorch – Risse, Klingenburg, Holzweile – Seaton