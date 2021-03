Der frühere Dynamo-Dresden-Trainer Olaf Janßen Bildrechte: IMAGO

Obwohl der frühere St. Pauli- und Dynamo-Dresden-Trainer gegen Hansa gleich auf vier Stürmer verzichten musste – Timmy Thiele und Mike Wunderlich gelbgesperrt, Albert Bunjaku und Michael Seaton angeschlagen – ging Köln gegen Hansa sogar in Führung. Am Ende stand eine knappe 1:2-Niederlage.



Thiele mit seiner Wucht und Robustheit sowie Wunderlich mit seiner Übersicht und Beweglichkeit kehren gegen den FCM zurück und dürften dem Viktoria-Angriffspressing neue Kraft verleihen. "Sie laufen jetzt mit drei Stürmern anders an. Das Zentrum ist dadurch extrem kompakt", beobachtete Härtel.