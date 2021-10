Der 1. FC Magdeburg muss am Freitagabend zum Auftakt des 14. Spieltages beim FC Viktoria Köln antreten. Die Aufgabe könnte sich für den Spitzenreiter als knifflig erweisen, denn das Team von Trainer Olaf Janßen, das momentan auf Tabellenplatz 17 steht, blieb zuletzt vier Mal ungeschlagen - Duisburg (H) 4:2 / Wehen Wiesbaden (A) 1:1 / Würzburger Kickers (H) 1:1 / Borussia Dortmund II (A) 0:1.

"Die aktuelle Serie gibt uns Selbstvertrauen. Unsere DNA, gerade im letzten Spiel, war deutlich zu erkennen. In Dortmund war jeder für jeden da und das wissen auch die Jungs. Die Leistung und der Zusammenhalt haben gestimmt. Am Ende haben wir verdient mit 1:0 gewonnen", sagte Janßen am Freitag auf der Pressekonferenz.