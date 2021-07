Unschöne Parallele: Exakt wie der FSV Zwickau hat auch Viktoria Köln den Saisonstart in der 3. Liga in den Sand gesetzt. Mit 1:2 gegen einen Aufsteiger. War es beim FSV Borussia Dortmund II, so gingen die Domstädter beim Aufsteiger aus der Regionalliga Nordost, Viktoria Berlin, leer aus. Im direkten Aufeinandertreffen Köln gegen Zwickau am Samstag (14:00 Uhr) ist also Wiedergutmachtung angesagt.