Meppens Luka Tankulic erzielt das 1:0 am vergangenen Montag. Bildrechte: imago images/Werner Scholz

"Hinten raus haben wir Harakiri gespielt, das war nicht gut", blickte Viktoria-Coach Olaf Janßen am Donnerstag (25. November) kritisch zurück und forderte von seinem Team: "Wenn der Gegner in Richtung unseres Tores spielt, dann müssen wir uns reinschmeißen, da muss ich mit zurücklaufen, da kann ich nicht die Daumen drücken."



Nach dem Doppelpack des überragenden Meppeners Luka Tankulic kassierten erst naiv anrennende und in den Schlussminuten dann wehrlose Gäste zwei weitere Gegentore. "So ein 0:4 ist ein schwerer Schlag – gar keine Frage, aber wir haben versucht, so schnell wie möglich einen Haken zu setzen", betonte Janßen.