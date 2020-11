In der Tabelle liegen die Kölner (Rang 6), die vom ehemaligen Aue-Coach Pavel Dotchev trainiert werden, mit 18 Punkten drei Zähler vor dem HFC (Rang 12). Allerdings hat Halle noch einen Nachholer in der Rückhand. Ein gesunder Respekt vor den Rheinländern ist bei HFC-Trainer Florian Schnorrenberg vorhanden. "Wir wissen, dass die Kölner eine gut besetzte Mannschaft sind, die durch Corona etwas beeinträchtigt war. Sie haben viel Qualität in der Hinterhand. Ich denke da nur an Lucas Cueto, der gegen Zwickau gar nicht gespielt hat. Kevin Holzweiler kam von der Bank, zudem können sie sich leisten, Marcel Risse auszuwechseln", analysierte der 43-Jährige.

Freudentänzchen von Halles Coach Florian Schnorrenberg nach dem 1:0 gegen Uerdingen in Düsseldorf. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point