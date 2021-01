Enttäuschung bei FCK-Trainer Jeff Saibene. Wie wird es nach der Partie in Dresden aussehen? (Archiv)

Enttäuschung bei FCK-Trainer Jeff Saibene. Wie wird es nach der Partie in Dresden aussehen? (Archiv)

Drittes Jahr für den 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga, die Lage ist kritisch. Magere 20 Punkte haben die "Roten Teufel" auf dem Konto und rangieren auf einem Abstiegsplatz. Ob am Sonnabend (23. Januar) die Wende zum Besseren eingeleitet werden kann, ist mehr als fraglich, denn es steht der schwere Gang zum Spitzenreiter Dynamo Dresden auf dem Programm.

Zuletzt gab es ein 1:1 beim ambitionierten SC Verl, kein schlechtes Ergebnis. Wiederum zeigt es die Misere der Lauterer, sie kommen zumeist nicht über ein Remis hinaus. Elfmal teilten sie bisher die Punkte. Das monierte auch FCK-Trainer Jeff Saibene in der Pressekonferenz vor dem Dynamo-Spiel: "Wir haben in der Hinrunde insgesamt zu oft unentschieden gespielt und haben daher zu wenig Punkte auf dem Konto. Da waren auch Spiele dabei, die wir hätten gewinnen müssen. Und daran müssen wir arbeiten." Seinen Optimismus hat der 52-jährige Luxemburger jedoch nicht verloren: "Wir wollen eine bessere Rückrunde spielen. Jedem in der Truppe ist bewusst, wo wir stehen und wie wichtig die nächsten Spiele sind. Diese Frage stellt sich für uns gar nicht, das sollte selbstverständlich sein."