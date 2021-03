Doch seitdem ist Wurm drin bei den Nordbadenern. Es folgten drei Niederlagen ohne eigenen Treffer, darunter das besonders bittere 0:2 gegen den alten Rivalen 1. FC Kaiserslautern, sowie ein 0:1 beim direkten Aufstiegskonkurrenten Hansa Rostock. Zuletzt gab es am Montag gegen Bayern München II mit dem 2:2 zumindest einen Teilerfolg, dabei hatte der ehemalige Jenaer Anton Donkor einen Doppelpack erzielt. Aus dem Aufstiegsrennen haben sich die Mannheimer vor dem Duell beim 1. FC Magdeburg aber dennoch faktisch verabschiedet. Bei mittlerweile elf Punkte Rückstand auf ebenjene Rostocker, die derzeit auf Rang drei stehen, müsste da schon ein mittleres Wunder her. Tatsächlich ist der Abstand zu den Absteigsplätzen inzwischen sogar geringer - mit zehn Zähler auf den Tabellen-17. Uerdingen (und die punktgleichen Magdeburger dahinter) aber immer noch sehr komfortabel.

Beim Blick auf den SVW-Kader dürften den Magdeburger Fans zwei bekannte Namen auffallen. Zum einen wechselte Marcel Costly im Sommer 2020 nach zweieinhalb Jahren an der Elbe in Richtung Rhein. Dort fand der Außenbahn-Spieler seine Torgefährlichkeit wieder und kommt in dieser Saison auf vier Treffer und sechs Vorlagen. Zuletzt überragte Costly beim Sieg bei Türkgücü mit einem Tor und einem Assist.



Seit Oktober 2020 spielt auch Anthony Roczen bei Waldhof. Der talentierte Stürmer war in Magdeburg nie wirklich glücklich geworden und hatte nach Saisonbeginn kurzfristig seinen Vertrag beim FCM aufgelöst. Aber auch in Mannheim läuft es noch nicht so richtig für den 21-Jährigen - bisher stehen nur drei Kurzeinsätze zu Buche.