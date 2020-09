Der 44-Jährige hob zu seinem Amtsantritt das "sehr große Potenzial" der Blau-Schwarzen hervor, die unter Vorgänger Bernhard Trares als Aufsteiger lange Zeit auf direktem Durchmarschkurs in Richtung 2. Bundesliga waren und erst nach der Pandemie-Unterbrechung abreißen lassen mussten. Glöckners Aufgabe bei den ambitionierten Mannheimern ist anspruchsvoll – noch dazu da sich wichtige Stammkräfte der erfolgreichen jüngeren Vergangenheit wie Michael Schultz (Braunschweig), Kevin Conrad (Elversberg), Gianluca Korte (Wehen Wiesbaden), Maurice Deville (Saarbürcken) und Valmir Sulejmani (Hannover 96) aus Mannheim verabschiedeten. Aber die unter anderen um Rafael Garcia, den Glöckner vom CFC mitbrachte, Marcel Costly (Magdeburg), Anton Donkor (Carl Zeiss Jena), Dominik Martinovic (Großaspach) oder Hamza Saghiri (Viktoria Köln) verstärkte Mannschaft ist gut in Tritt.

Da sah alles nach einem perfekten Abend aus - der vorherige Magdeburger Marcel Costly freut sich über sein 2:0 über Viktoria Köln. Bildrechte: imago images / Thomas Frey

Im DFB-Pokal quälte sich Bundesligist SC Freiburg gegen hartnäckige Waldhöfer erst zu einem späten 2:1-Erfolg am Rhein. Am vergangenen Montagabend dann sah es für 45 Minuten danach aus, als würde Viktoria Köln vor den gut 2.700 Fans im Carl-Benz-Stadion vom SVW förmlich überrollt. Selbstvertrauen, sichere Passstafetten bei den eigenen Angriffszügen und aggressive Balleroberungen hoben die Viktoria wiederholt aus den Angeln. "Die erste Halbzeit kann man nicht besser spielen. Da müssen wir eigentlich 5:0 führen. Das war relativ perfekt", schwärmte Glöckner von seinem mit sechs Neuzugängen (u.a. Garcia, Costly und Donkor) aufgestellten Team.



Jedoch verbarg sich hinter der vermeintlich kleinen Einschränkung "relativ" Waldhofs erheblicher Chancenwucher gegen den allerdings grandios aufgelegten Kölner Torwart Sebastian Mielitz. Am Ende sprang trotz 2:0-Pausenvorsprung zwar "nur" ein 2:2-Remis heraus, dennoch blickte Patrick Glöckner optimistisch auf die kommenden Aufgaben: "Wir können immer so aufspielen wie in den ersten 45 Minuten. Die muss man als Maßstab nehmen und dieses Niveau halten."