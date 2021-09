Der SV Waldhof Mannheim hat am Sonnabend (18. September) den Halleschen FC zu Gast und strebt den dritten Heimsieg in Folge an. Die letzten zwei Heimergebnisse können sich sehen lassen. Nach einem 5:0 gegen den SV Meppen wurde dann Türkgücü München mit einem 3:0 nach Hause geschickt. Der ehemalige CFC-Trainer Patrick Glöckner ist mit seiner Mannschaft auf einem guten Weg. Zuletzt gab es in Kaiserslautern ein 0:0. Tabellarisch liegen die Baden-Württemberger mit 12 Punkten (7. Platz) einen Zähler hinter den Hallensern - ein Nachbarschaftsduell.