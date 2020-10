Nachdem Waldhof Mannheim in seiner ersten Drittliga-Saison 2019/2020 lange um den Aufstieg mitspielen konnte, scheint es in der zweiten Spielzeit schwieriger für die "Buwe" werden. Nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten SC Freiburg (1:2) spielten die Mannheimer in der Liga zu Beginn dreimal Unentschieden (darunter ein 1:1 gegen Dynamo Dresden). Danach gab es zwar gegen Wehen Wiesbaden den ersten Sieg (1:0), doch darauf folgten zwei Niederlagen gegen Hansa Rostock (1:2) und bei Bayern München II (0:2).