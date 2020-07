Der SV Waldhof Mannheim hat als Aufsteiger eine erfolgreiche Runde gespielt und hatte bis zuletzt sogar noch Hoffnung auf den direkten Durchmarsch. Nun wird es bei den Kurpfälzern jedoch einige Veränderungen geben: Bernhard Trares wird am Samstag gegen den FSV Zwickau sein letztes Spiel als Waldhof-Trainer absolvieren. Der 54-Jährige habe sich "trotz eines Vertragsangebots dazu entschieden, den Verein zu verlassen", heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

"Natürlich bin ich wehmütig, aber ich bin sicher, dass das die richtige Entscheidung ist, um die Mannschaft und den Verein in den kommenden Jahren weiter voranzubringen", sagte Trares zu seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit in der Kurpfalz. Auch Co-Trainer Benjamin Sachs wird den Verein verlassen, zudem laufen zahlreiche Spielerverträge aus - darunter auch die von Leistungsträgern wie Gian-Luca Korte, Maurice Deville und Valmir Sulejmani.

Der Verein könnte also vor einem Umbruch stehen - oder er steht schon mittendrin. Denn drei Spieler sind in der Saison-Endphase schon gar nicht mehr dabei: Michael Schultz, Kevin Conrad und Jonas Weik. Die drei Akteure einigten sich mit dem Klub nicht auf eine Zusatz-Vereinbarung, um über den 30. Juni hinaus für Waldhof zu spielen. Conrad und Weik haben bereits bei Regionalligisten unterschrieben, Schultz möchte in die 2. Bundesliga wechseln und nicht das Risiko einer Verletzung eingehen.