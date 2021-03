Zwölf Punkte Vorsprung schmolzen

Ende Januar hatte man mit einem Last-Minute-Erfolg gegen Dynamo Dresden und einem Auswärtssieg bei Türkgücü München noch Anschluss an die Aufstiegsplätze. Fünf Punkte Rückstand waren es da nur. Und zwölf Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Dieser Vorsprung schmolz zuletzt wie Butter in der Sonne. Unter anderem Heimpleiten im hochbrisanten Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern und gegen den SV Meppen sorgten dafür, dass es aktuell nur noch ganze vier Punkte sind.

Patrick Glöckner kam aus Chemnitz, mit den "Himmelblauen" stieg er trotz einer Aufholjagd ab. Am Ende jubelte ausgerechnet der Gegner vom Samstag, der FSV Zwickau. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Unglückliche 0:1-Niederlage beim FC Ingolstadt

Am vergangenen Wochenende kassierten die "Waldhof-Buben" ein in ihrer Lage geradezu typisches 0:1 bei Aufstiegsanwärter FC Ingolstadt. Zwei 50:50-Entscheidungen, beim 0:1 und dem vermeintlichen Ausgleich durch Arianit Ferati, fielen zuungunsten der Mannheimer aus. Die Gäste waren "on fire", Sportchef Jochen Kientz sah Gelb.

Kientz hält zu Glöckner

Immerhin: Die Leistung stimmte, so dass das vermutete Endspiel für Trainer Patrick Glöckner dann am Ende doch keines war. Kientz sagte: "Aus meiner Sicht war absolut zu sehen, dass die Mannschaft intakt ist." Der Ex-Chemnitzer Glöckner sprach von einer unverdienten Niederlage: "Es war eine sehr gute Auswärtsleistung gegen einen sehr guten Gegner. Ich bin dankbar für diese Leistung." Regisseur Ferati, in der Hinrunde einer der besten Drittliga-Kicker auf seiner Position, stärkte dem Coach den Rücken: "Wir stehen ganz eng zusammen, und ja - wir wussten, was geredet wurde." V. re.: Mannheims sportlicher Leiter Jochen Kientz und Trainer Patrick Glöckner (Archivbild) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Neben Ferati, der nach einer Knöchelverletzung wieder auflaufen konnte, könnten gegen Zwickau auch Kapitän Marcel Seegert, der Olympiateilnehmer von 2016, Max Christiansen, Marcel Gottschling und Gerrit Gohlke wieder zur Verfügung stehen.

"Abstieg wäre eine Katastrophe"

Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp Bildrechte: imago images / foto2press Dass die Lage für Glöckner in Mannheim, wo sie jahrelang vergeblich den Drittliga-Aufstieg bewerkstelligen wollten und zum Teil dramatisch scheiterten, aber weiter äußerst brisant ist, macht Geschäftsführer Markus Kompp klar. Der frühere Rostocker sagte der "Rhein-Neckar-Zeitung": "Ich denke, dass mittlerweile jeder den Ernst der Lage erkannt hat. Der Abstieg wäre eine Katastrophe. Wir haben jahrelang an der Rückkehr in den Profibereich gearbeitet."