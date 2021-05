Garcia mit dem Doppelpack in Haching

Sowohl in Chemnitz als auch nun in Mannheim kaum verzichtbar – Rafael Garcia (re.). Bildrechte: imago images/HMB-Media Und "so verrückt" (O-Ton Glöckner), wie diese "unfassbar ausgeglichene" Liga (O-Ton HFC-Trainer Florian Schnorrenberg) auch immer wieder aufs Neue ist, und auch wenn die Mannheimer zumindest vor den Sonntagspartien des 36. Spieltages rechnerisch immer noch nicht ganz durch waren – der Doppelpack des 27-jährigen Garcia am vergangenen Mittwochabend beim 2:0-Auswärtssieg des SV Waldhof beim dadurch feststehenden Absteiger SpVgg Unterhaching dürfte seinem Team ein weiteres Jahr in der dritthöchsten Spielklasse gesichert haben.



"Rafa hat eindrucksvoll bewiesen, welch' torgefährlicher Spieler er ist und wie wichtig er für die Mannschaft ist", lobte Glöckner noch einmal im Nachgang und erinnerte zudem kurz an alles andere als sorgenfreie vorangegangene Monate: "Die Mannschaft hat sehr, sehr viele Höhen und Tiefen in der Saison schon mitgemacht. Wir hatten immer wieder Verletzungen gehabt, aber sie hat das alles weggesteckt."



Glöckner hebt Charakter seines Teams hervor

Szene aus dem Hinspiel: Antonios Papadopoulos blockt Mannheims Hamza Saghiri. Bildrechte: PICTURE POINT/Sven Sonntag Als es drohte, richtig eng zu werden, fanden die Blau-Schwarzen rechtzeitig zurück in die Spur. Anfang April war der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nach nur zwei Remis aus sieben Spielen bis auf vier Punkte zusammengeschrumpft. Der folgende Zwischenspurt mit drei Siegen und einem Remis – allesamt gegen Teams aus der zweiten Tabellenhälfte – in den vergangenen sechs Partien sorgte für Erleichterung.



"Ich habe immer schon gesagt, dass wir eine charakterlich hervorragende Mannschaft haben. Das ist der Schlüssel, der uns in gewissen Situationen noch einmal enger zusammenschweißt", lobte ihr Trainer auf der Mannheimer Pressekonferenz am Donnerstag.



Schnorrenberg warnt vor Mannheims Offensivtempo

Waldhofs Topscorer Dominik Martinovic (mi.) wird diesmal gegen Halle nicht fehlen. Bildrechte: IMAGO / HMB-Media Florian Schnorrenberg, Trainer des Montagskontrahenten aus Halle, wiederum warnte davor, dass der SV Waldhof "nach vorne unglaublich viel Tempo hat. Im Hinspiel hatten sie viele ihrer Offensivkräfte nicht dabei, die jetzt wieder dabei sind. Uns dürfen da keine Prozente fehlen, weil sie dafür einfach zu gut sind."



In jenem 0:0 aus dem Januar, das der HFC bei einer riesigen Doppelchance in der Nachspielzeit noch fast verloren hätte, fehlten allen voran Mittelstürmer Dominik Martinovic (elf Tore, acht Vorlagen) und Offensivregisseur Arianit Ferati (vier Tore, sechs Vorlagen). Am Montag dürften beide in der Startelf stehen.