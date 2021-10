Beim SV Waldhof Mannheim herrscht Chaos und bis Freitagfrüh Ungewissheit. Nachdem bereits die Partie gegen 1860 München wegen mehrerer Corona-Fälle in der Mannschaft abgesagt werden musste, hing das Spiel gegen den FSV Zwickau am Sonnabend (23. Oktober) lange in der Luft. Es war nicht klar, ob die Partie überhaupt stattfindet. Freitag gab es Entwarnung. Zwischendurch waren mehr als ein Dutzend SVW-Spieler nach positiven PCR-Tests in Quarantäne. Jetzt durften sie diese verlassen und sind damit für den Auftritt gegen die Westsachsen spielberechtigt.