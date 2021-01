Trendwende gelungen - so könnte man das bisherige Jahr 2021 aus Sicht von Waldhof Mannheim beschreiben. Die Mannheimer mussten im Januar schon fünfmal ran - und sind in allen fünf Spielen ohne Niederlage geblieben. Stand die "Buwe" im Oktober als Tabellen-15. noch gefährlich nahe an den Abstiegsrängen, hat sich das Team von Ex-Chemnitz-Trainer Patrick Glöckner nun als Zehnter im Tabellen-Mittelfeld gefestig.

Gegen Dresden peilt Mannheim nun am Dienstagabend (26.01.2021, 19 Uhr) den nächsten Zähler an. Der in Mannheim erkrankungsbedingt fehlende Dynamo-Dresden-Coach Markus Kauczinski weiß um die Stärken der Baden-Württemberger: " Das ist eine spielstarke Mannschaft. Sie sind taktisch flexibel, haben in der letzten Zeit verschiedene Spielsysteme gespielt. Sie sind immer heiß, immer sehr aggressiv, immer sehr kompakt. Uns erwartet ein heiß umkämpftes Spiel."

Tritt Waldhof Mannheim auf den Rasen, ist in dieser Saison meist für Spektakel angesagt. Deutliche Erfolge wie gegen Magdeburg (5:2) oder Saarbrücken (4:1) wechseln sich mit herben Enttäuschungen (0:5 gegen 1860, 1:4 gegen Unterhaching) in steter Folge ab. Selbst ein Unentschieden wird bei den Baden-Württembergern nicht langweilig: Am 3. Spieltag hieß es nach 90 unterhaltsamen Minuten 4:4 gegen Türkgücü München.



Bis jetzt konnte Mannheim keine zwei Siege in Folge feiern. Das zeigt in erster Linie die Inkonstanz der Glöckner-Truppe. Allerdings: In diesem Jahr ist ein Aufwärtstrend zu sehen. Im neuen Jahr kam Waldhof zu zwei Siegen und drei Remis, der 2:1-Sieg am Wochenende bei Viktoria Köln kostete zudem Viktoria-Coach Pawel Dotchev den Job.



Mit 33 Gegentoren hat Mannheim die zweitschlechteste Defensive der Liga. Dass es trotzdem für einen Platz im Tabellenmittelfeld reicht, ist dem Angriff zu verdanken. Joseph Boyamba, Dominik Martinovic und Co. trafen bereits 32 Mal ins Schwarze – und damit nur zwei Tore weniger wie Spitzenreiter Dynamo Dresden. Die Abstiegszone ist sechs Punkte entfernt, der Aufstieg sieben Zähler. Im Kampf um die 2. Liga wird man angesichts der anfälligen Defensive in dieser Saison aber wohl nicht mehr eingreifen können.