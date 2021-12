Kunstschütze Marc Schnatterer hat nach 13 Jahren in Heidenheim auch bei Waldhof Mannheim voll eingeschlagen. Bildrechte: imago images/foto2press

Dennoch kommt der Optimismus nicht von ungefähr. Nach dem Sturz bis zwischenzeitlich in die fünftklassige Oberliga sowie wiederholten finanziellen Existenzkrisen haben sich die Waldhöfer zur Halbzeit der dritten Drittligasaison seit ihrer Rückkehr eine glänzende Ausgangsposition für die Rückrunde erarbeitet. Das Team des vorherigen Chemnitzer Trainers Patrick Glöckner hat mit bislang drei Niederlagen die wenigsten der gesamten Konkurrenz kassiert – die erste davon gleich im Hinspiel gegen Magedeburg – und liegt derzeit auf Relegationsrang drei, einen Punkt hinter Eintracht Braunschweig und sieben hinter Spitzenreiter FCM.



Im Sommer landeten die Blau-Schwarzen vor allem zwei namhafte Transferüberraschungen, die sich bislang voll und ganz ausgezahlt haben. Im zentraldefensiven Mittelfeld treibt der langjährige Schalker und Kölner Bundesligaprofi Marco Höger (159 Einsätze im Oberhaus) an. Und in vorderster Reihe macht der unverwüstliche Marc Schnatterer genau damit weiter, wofür er sich in zuvor 13 Heidenheimer Jahren in die Annalen der 2. Bundesliga und 3. Liga eingeschrieben hat – auch im gehobenen Alter von 36 Jahren trifft (sieben Tore) und bereit der Kunstschütze vor (vier Assists). Damit liegt er in der internen Scorerliste knapp hinter Mittelstürmer Dominik Martinovic (10/4).