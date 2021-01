Bisherige Saison

Tritt Waldhof Mannheim auf den Rasen, ist in dieser Saison meist für Spektakel angesagt. Deutliche Erfolge wie gegen Magdeburg (5:2) oder Saarbrücken (4:1) wechseln sich mit herben Enttäuschungen (0:5 gegen 1860, 1:4 gegen Unterhaching) in steter Folge ab. Selbst ein Unentschieden wird bei den Baden-Württembergern nicht langweilig: Am 3. Spieltag hieß es nach 90 unterhaltsamen Minuten 4:4 gegen Türkgücü München.

Die Ergebnisse zeigen in erster Linie die Inkonstanz der Glöckner-Truppe. Mittlerweile wartet Waldhof seit vier Spielen auf einen Sieg. Sowohl gegen Uerdingen als auch gegen Verl konnte man trotz Führung keine drei Punkte einfahren. Gegen Verl verspielte man gar einen Zwei-Tore-Vorsprung. Mit 32 Gegentreffern stellt Mannheim zudem die schwächste Defensive in der 3. Liga.

Dass es trotzdem für einen Platz im Tabellenmittelfeld reicht, ist dem Angriff zu verdanken. Joseph Boyamba, Dominik Martinovic und Co. trafen bereits 32 Mal ins Schwarze – exakt so oft wie Spitzenreiter Dynamo Dresden. Im Kampf um die Aufstiegsplätze wird man angesichts der schwankenden Leistungen in dieser Saison aber wohl nicht mehr eingreifen können.

Der Trainer

Ohne Nebengeräusche lief die Installation von Patrick Glöckner als Cheftrainer der Mannheimer nicht ab. Nach dem Abstieg mit dem Chemnitzer FC aus der 3. Liga entschied sich der einstige Eintracht-Frankfurt-Profi nach längerem Tauziehen für Waldhof. Eine klare spielerische Linie hat die Mannheimer "Wunschlösung" in dieser Saison aber noch nicht in die Mannschaft bringen können. Mannheims Trainer Patrick Glöckner Bildrechte: imago images / foto2press

Auch wenn Glöckner das Team nach durchwachsenen Ergebnissen zum Saisonstart zwischenzeitlich stabilisieren konnte, krankt es an der Balance zwischen Offensive und Defensive. Glöckners bevorzugtes 4-2-3-1-System impliziert ein hohes Pressing mit schnellen Läufen in die Tiefe. Im Gegenzug ergeben sich für taktisch gut eingestellte Mannschaften immer wieder Freiräume, die Mannheim in der Vorwärtsbewegung vernachlässigt und so Gegentreffer in Hülle und Fülle kassiert.

Spieler im Fokus

Marcel Costly hat sich in Mannheim zum unumstrittenden Stammspieler entwickelt. Bildrechte: imago images / Thomas Frey Mit Marcel Costly sicherte sich Mannheim im Sommer die Dienste eines polyvalenten Mittelfeldspielers. Bereits in Magdeburg hatte der 25-Jährige sein Können aufblitzen lassen, hatte im Kampf um einen Stammplatz aber oft das Nachsehen. Beim SVW07 etablierte sich Costly hingegen von Anfang an zur absoluten Stammkraft, stand bisher in jedem Spiel auf dem Platz und verpasste gerade einmal 13 Spielminuten. In Glöckners flügellastigem Offensivspiel kommen die Stärken des Rechtsfuß optimal zur Geltung. Neben drei Toren legte Costly seinen Mitspielern bereits vier Treffer auf. Umso bitterer für die Mannschaft, dass er gegen Halle nach seiner 5. Gelben Karte nicht mit von der Partie sein kann.

Personal

Neben Costly werden auch, Anthony Roczen, Dorian Diring, Jan Hendrik Marx und Arianit Ferati fehlen. Ganz besonders schmerzt der Ausfall von Ferati, der in 16 Partien neun Scorerpunkte ablieferte und gegen Uerdingen mit Verdacht auf einen Syndesmosebandriss im Sprunggelenk ausgewechselt wurde. Hoffnung macht dagegen die Rückkehr von Mittelfeldorganisator Max Christiansen und Abwehrchef Jesper Verlaat, die nach überstandenen Verletzungen zurück ins Mannschafstraining gekehrt sind.

Bilanz gegen Halle

Beide Teams standen sich bisher erst in vier Spielen gegenüber. In der letzten Saison war es der Hallesche FC, der mit 3:0 und 4:0 klar und deutlich die Oberhand behielt. Die beiden anderen Vergleich datieren aus dem Jahr 1991 aus der damaligen 2. Bundesliga Süd.

Voraussichtliche Aufstellungen

Königsmann – Gohlke, Seegert, Hofrath – Gottschling, Saghiri, Schuster, Donkor – Gouaida – Boyamba, Martinovic