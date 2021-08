In der Partie beim MSV konnte sich mit Maximilian Thiel auch ein Neuzugang in Torschützenliste eintragen, der 28-jährige Mittelfeldmann kam von Zweitligist 1. FC Heidenheim. Dazu ist der frühere Sandhäuser Emanuel Taffertshofer ebenfalls zweitligaerfahren. Mit Michel Niemeyer hat ein Ex-Magdeburger Wehen Wiesbaden in Richtung Regionalliga West (Rot-Weiss Essen) verlassen.

Beide Teams trafen bisher acht Mal aufeinander. Dabei gewannen die Hessen zweimal, Magdeburg dreimal und ebesno oft spielte man remis. Zwei der Wiesbaden-Dreier gab es in der Vorsaison, als die Rehm-Elf erst in der Hinrunde mit 2:1 in Magdeburg gewann und in der Rückrunde zu Hause mit 1:0. Interessanterweise war die Niederlage aber der Startschuss für die beeindruckenden FCM-Aufholjagd bis zum Saisonende, da man eine starke Leistung zeigte und nur dank des späten Kopfballtreffers von Jakov Medic unterlag.