Nach einer enttäuschenden Zweitliga-Saison, die mit dem Abstieg endete, hatte der SV Wehen Wiesbaden zunächst Anpassungsprobleme an die neue Liga. Besonders zu Hause lief es nicht rund. Weil man aber auswärts gut drauf war, fiel das nicht ganz so ins Gewicht. So gab es unter anderem einen 2:1-Erfolg in der Vorrunde beim 1. FC Magdeburg.

Rüdiger Rehm: "Wir wollen Platz 5 unbedingt erreichen. Am Ende der Saison willst du in der Tabelle so hoch gut platziert sein wie möglich. Wir wollen an Saarbrücken vorbeiziehen und Verl auf Distanz halten. Beide Mannschaften haben in der vergangenen Woche alles rausgehauen. Beide Mannschaften kommen über die Intensität und beide Teams sind offensivstark. Deshalb wird es bestimmt eine interessante Partie."