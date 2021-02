Nach einer enttäuschenden Zweitliga-Saison, die mit dem Abstieg endete, hatte der SV Wehen Wiesbaden zunächst Anpassungsprobleme an die neue Liga. Besonders zuhause lief es nicht rund. Weil man aber auswärts gut drauf war, fiel das nicht ganz so ins Gewicht. So gab es unter anderem einen 2:1 in der Vorrunde beim 1. FC Magdeburg.

Maurice Malone (li.) trifft für Wehen beim Hinspiel in Magdeburg Bildrechte: imago images/Jan Huebner