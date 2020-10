Auf den ersten Blick wirkt Magdeburgs Drittliga-Gegner am Samstag (14:00 Uhr) gar nicht so bedrohlich: Der SV Wehen Wiesbaden steht mit nur zwei Siegen auf Rang neun. Aber dennoch scheint da eine schwierige Aufgabe auf die Elbestädter zu warten.

Denn der Zweitliga-Absteiger, der neben Dynamo Dresden runter musste, hat in der neuen Saison erst einmal verloren. Das 0:1 zuhause gegen Waldhof Mannheim fiel in die Rubrik "unglücklich". Und wurde am Dienstag mit einem fulimanten 4:0 in Düsseldorf gegen den KFC Uerdingen prompt korrigiert. Ein Spiel, bei dem die Hessen endlich auch das bisherige Manko ablegen konnten, ihre Treffsicherheit. Der Abgang von Top-Torjäger Manuel Schäffler (1. FC Nürnberg) wirkte nach. Kein Wunder, kam der kantige Schäffler trotz Abstieg auf 19 Tore. Johannes Wurtz, Doppelpacker gegen Uerdingen, warnt vor dem Gastspiel beim FCM: "Wir müssen dranbleiben, kein bisschen nachlassen und dürfen uns nicht tagelang für den Sieg feiern. Wir haben viel vor."

Schaut man auf die Auswärtsbilanz, dann ist das auch gerechtfertig. Da sind die Hessen Erster und das mit 6:0-Toren. Und auch im DFB-Pokal trumpften sie schon auf: Fast-Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim wurde mit einem 1:0 aus dem Wettbewerb verabschiedet. Das Goldene Tor gelang Philipp Tietz, der 2019 vom FC Carl Zeiss Jena nach Wiesbaden gekommen war. In der Liga durfte er in allen sechs Partien ran, konnte dort aber noch nicht überzeugen.

Er ist nicht der einzige, der schon in Mitteldeutschland aktiv war. Auch Dennis Kempe (2017 bis 2020 in Aue), Marc Lais (2014 bis 2015 beim Chemnitzer FC) und Tobias Schwede (2016 - 2018 beim 1. FC Magdeburg) gehören dazu. Einer wurde bei Dynamo Dresden nicht glücklich: Tim Boss wechselt nach nur einem Zweitliga-Spiel nach Wehen. Dort ist der 27-Jährige, der in Köln ein veganes Fast-Food-Restaurant besitzt, Stammkeeper. Unter den Trainer Cristian Fiel und Markus Kauczinski habe er in Dresden "nie eine faire Chance bekommen Das war einfach nur traurig", erzählte er der "Bild". In sechs Partien kassierte er erst drei Gegentreffer.