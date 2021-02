Darüber hinaus sind die Hessen seit sieben Partien ungeschlagen und warten mit einer brandgefährlichen Offensive auf, die in dieser Spielzeit bereits 39 Mal ins Schwarze traf – drittbester Wert in der Liga. In der Defensive offenbart man dagegen die ein oder andere Schwäche: Keeper Tim Boss konnte in dieser Spielzeit erst in drei Partien eine weiße Weste wahren. Bekommt Wiesbaden diese Problemzone in den Griff dürfte der Traum vom direkten Wiederaufstieg aber weiterleben.