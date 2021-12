Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers ist noch lange nicht richtig in der 3. Liga angekommen. Das nach dem Abstieg in der Saison 2020/21 runderneuerte Team muss inzwischen sogar mehr als befürchten, gleich weiter durchgereicht zu werden. An diesem Trend, der schon zu Saisonbeginn startete, konnte auch der drittligaerfahrene Trainer Torsten Ziegner, zuvor beim Halleschen FC und dem Gegner am Sonntag, dem FSV Zwickau, nichts ändern.