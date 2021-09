Das 0:0 zuletzt gegen den bis dahin punktlosen Aufsteiger TSV Havelse kommentierte Abwehrakteur Lars Dietz ebenso ehrlich wie trocken: "So ein Spiel wie in der zweiten Halbzeit würde ich mir auch nicht gerne auf der Tribüne anschauen." Nach dem Abstieg und dem missratenen Saisonstart hatten die Fans Redebedarf. Sturm-Hoffnungsträger Marvin Pourié zog sich das Büßergewand über: "Wenn sie hier jemanden kritisieren wollen, fangen Sie bei mir an und hören Sie bei mir auf." Schon beim 3:0 im bayerischen Landespokal gegen Regionalligist SC Eltersdorf hatte Ziegner die Chancenverwertung unverblümt als "Vollkatastrophe" bezeichnet. Beim 0:2 in der Liga beim MSV Duisburg bezeichnete nannte Pourié seine eigene Leistung "beschämend".

Enttäuschung bei den Kickers nach dem 0:0 gegen Havelse Bildrechte: IMAGO/foto2press