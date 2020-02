Fußball | 3. Liga Magdeburg tut sich schwer zuhause und gegen Aufsteiger - auch gegen Chemnitz?

In der Vorrunde waren beide Teams tabellarisch oft weit voneinander entfernt. Da war es fast unvorstellbar, dass es irgendwann so weit kommen kann, dass Drittliga-Aufsteiger Chemnitz an Zweitliga-Absteiger Magdeburg vorbei ziehen könnte. Mit einem Sieg im MDR-Live-Spiel am Samstag wäre das nun perfekt. Der CFC verliert derzeit nur selten, muss aber auf den Torjäger verzichten. Magdeburg schwächelt zuhause und auch gegen Aufsteiger.