Die leere Südtribüne der GGZ Arena in Zwickau. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Harter Schnitt beim FSV Zwickau: Für die Heimpartie der Westsachsen am Samstag gegen den KFC Uerdingen sind keine Zuschauer zugelassen. Darüber informierte der Drittligist am Donnerstag (15. Oktober). Überbringer der schlechten Nachricht war FSV-Spielbetriebsleiter Jörg Schade, der nach einer Beratung mit den örtlichen Behörden keine andere Lösung sah. "Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", sagte er. Beim letzten Heimspiel gegen den TSV 1860 München (1:2) durften noch 3.600 Fans in die GGZ Arena.