Nun richtete sich der Verein auch an die Fans der SG Dynamo Dresden. Diese könnten über Geistertickets auch "Teil dieses Fußballfestes" werden. "Der Verein bietet daher neben den Heimtickets in Absprache mit Dynamo Dresden nun auch Auswärtstickets zum Preis von 5 Euro für die Gästefans an. Für jedes 20. verkaufte Auswärtsticket kann ein Fanbanner der Dynamo-Fans bei unserer gemeinsamen Begegnung im Städtischen Stadion an der Grünwalder Stadion aufgehangen werden“, heißt es auf der Homepage des Vereins.



Die Aktion stößt allerdings bei vielen Dynamo-Fans auf wenig Gegenliebe. Hauptgrund ist, dass der Münchner Verein von einem sogenannten Investor geführt wird, b zw. wurde. "Die aktive Fanszene der SG Dynamo Dresden distanziert sich seit vielen Jahren von vermeintlichen Investoren, die Fußballvereine nur noch als Spielzeug und finanzielle Spekulationsobjekte betrachten“, heißt es in einem Statement der aktiven Szene von Dynamo Dresden. Für welches Chaos diese "Investoren“ sorgen können, sieht man gerade bei unserem nächsten Punktspielgegner in München.“ Man appelliere an alle Dynamo-Fans, sich von dieser Art "des modernen Fußballs" zu distanzieren.